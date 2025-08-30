Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию

Если это правда, то Шрам — не просто убийца, а настоящий монстр.

Пожалуй, не для одного поколения смерть Муфасы в «Короле Льве» стала первой экзистенциальной травмой. Сцена, где благородный король падает под копыта антилог до сих пор заставляет сжиматься сердца даже у взрослых.

Казалось бы, хуже уже некуда? Но фанаты придумали теорию, которая делает эту историю ещё мрачнее.

В чем суть теории

Всё начинается с вопроса одного из пользователей TikTok @classyking0: куда делось тело Муфасы? Гиены, как известно, редко едят львов, а другие животные вряд ли справились бы с такой тушей.

Тогда юзер копнул глубже и выяснил: львы иногда поедают сородичей. И тут всё сложилось в жуткую картину.

Помните сцену, где Шрам ковыряет в зубах косточкой и надевает на лапу череп, подозрительно похожий на львиный? Эти детали и навели комментатора на мысль: а что если Шрам не просто убил брата, но и… съел его?

Это могло бы объяснить и исчезновение тела, и циничное поведение узурпатора.

Правда или все же теория?

Конечно, есть и более мягкие версии — например, что череп принадлежал бабуину (строение тоже очень похоже). Да и в целом «Король Лев» — всё-таки мультфильм, где не все детали стоит воспринимать буквально.

Но если допустить, что теория правдива… Шрам оказывается не просто предателем, а настоящим монстром.

Что ж, даже спустя 30 лет «Король Лев» продолжает будоражить воображение — теперь уже взрослых, пересматривающих историю Симбы через призму жутких фанатских интерпретаций.

Ранее мы писали: Шрам и его «бригада»: «Муфаса: Король лев» так и не ответил на один из важнейших вопросов оригинального мульта