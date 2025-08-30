Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию

Пожалуй, не для одного поколения смерть Муфасы в «Короле Льве» стала первой экзистенциальной травмой. Сцена, где благородный король падает под копыта антилог до сих пор заставляет сжиматься сердца даже у взрослых.
Казалось бы, хуже уже некуда? Но фанаты придумали теорию, которая делает эту историю ещё мрачнее.
В чем суть теории
Всё начинается с вопроса одного из пользователей TikTok @classyking0: куда делось тело Муфасы? Гиены, как известно, редко едят львов, а другие животные вряд ли справились бы с такой тушей.
Тогда юзер копнул глубже и выяснил: львы иногда поедают сородичей. И тут всё сложилось в жуткую картину.
Помните сцену, где Шрам ковыряет в зубах косточкой и надевает на лапу череп, подозрительно похожий на львиный? Эти детали и навели комментатора на мысль: а что если Шрам не просто убил брата, но и… съел его?
Это могло бы объяснить и исчезновение тела, и циничное поведение узурпатора.
Правда или все же теория?
Конечно, есть и более мягкие версии — например, что череп принадлежал бабуину (строение тоже очень похоже). Да и в целом «Король Лев» — всё-таки мультфильм, где не все детали стоит воспринимать буквально.
Но если допустить, что теория правдива… Шрам оказывается не просто предателем, а настоящим монстром.
Что ж, даже спустя 30 лет «Король Лев» продолжает будоражить воображение — теперь уже взрослых, пересматривающих историю Симбы через призму жутких фанатских интерпретаций.
