Той самой Линды больше нет: вот что натворила с собой «ворона»

Певица Линда прославилась не только своим творчеством, но и ярким внешним видом. Певица покорила зрителей яркими образами, похожими на стиль Мадонны, а главным ее хитом стала песня «Ворон». Слушатели оставались в восторге от необычной исполнительницы, но в конце 90-х артистка неожиданно начала пропадать с экранов.

Как оказалось, в то время Линда прекратила сотрудничество с Максом Фадеевым, который продюсировал ее альбомы. Оставшись одна, Линда начала развивать карьеру самостоятельно, но ее популярность становилась все ниже и ниже.

Сегодня Линда продолжает записывать музыку. В ее дискографии уже 10 студийных альбомов, множество синглов и клипов. При этом внешне певица давно изменила свой стиль, отказавшись от мрачного образа. Теперь она красит волосы в яркие цвета, предпочитает аксессуары кислотных цветов и экспериментальный макияж.

Преданные фанаты не скрывают: новые образы Линды сочетаются с ней даже больше, чем знаменитый «Ворон». По их мнению, 46-летняя певица удивляет своим ярким стилем, поэтому ее смело можно назвать одной из самых эффектных артисток в отечественном шоу-бизнесе.