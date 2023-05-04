Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Той самой Линды больше нет: вот что натворила с собой «ворона»

Той самой Линды больше нет: вот что натворила с собой «ворона»

4 мая 2023 11:30
Той самой Линды больше нет: вот что натворила с собой «ворона»

Артистка решилась на кардинальные перемены.

Певица Линда прославилась не только своим творчеством, но и ярким внешним видом. Певица покорила зрителей яркими образами, похожими на стиль Мадонны, а главным ее хитом стала песня «Ворон». Слушатели оставались в восторге от необычной исполнительницы, но в конце 90-х артистка неожиданно начала пропадать с экранов.

Как оказалось, в то время Линда прекратила сотрудничество с Максом Фадеевым, который продюсировал ее альбомы. Оставшись одна, Линда начала развивать карьеру самостоятельно, но ее популярность становилась все ниже и ниже.

Сегодня Линда продолжает записывать музыку. В ее дискографии уже 10 студийных альбомов, множество синглов и клипов. При этом внешне певица давно изменила свой стиль, отказавшись от мрачного образа. Теперь она красит волосы в яркие цвета, предпочитает аксессуары кислотных цветов и экспериментальный макияж.

Той самой Линды больше нет: вот что натворила с собой «ворона»

Преданные фанаты не скрывают: новые образы Линды сочетаются с ней даже больше, чем знаменитый «Ворон». По их мнению, 46-летняя певица удивляет своим ярким стилем, поэтому ее смело можно назвать одной из самых эффектных артисток в отечественном шоу-бизнесе.

«Неземная», «Какая красивая», — пишут подписчики.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video