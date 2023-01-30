Тото Кутуньо признался в любви лишь одной русской: ее ответ привел многих в шок

Светлана Светикова познакомилась с Тото Кутуньо в 2004 году. Тогда они пели дуэтом его песню Soli («Одни») на концерте «Невероятные приключения итальянцев в Кремле». Исполнение романтической баллады об уединении двух молодых людей вместе с красотой Светланы произвело на Тото такое впечатление, что он подарил ей цветы и сделал предложение прямо на сцене. Страстный певец предложил Светиковой забрать ее с собой в Италию, но певица ничего не ответила.

Каково же было ее удивление, когда через несколько дней со Светланой связались из офиса Bentley и попросили подъехать и забрать автомобиль. Думая, что здесь какая-то ошибка, Светикова приехала в офис, а там ей сказали, что машину для нее купил некий мужчина из Италии, пожелавший остаться неизвестным. Светикова подумала на Кутуньо, ведь других знакомых итальянцев у нее не было, но машину забирать не стала, чтобы не быть обязанной.

Поклонники в эту историю верят неохотно, особо внимательные даже пересмотрели то самое выступление: «Посмотрите их совместное выступление — у него на левой руке обручальное кольцо, он женат. Какое предложение?!»