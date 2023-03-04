Тотальное преображение: россиянка сменила имидж ради брака и поразила народ (фото)

Несмотря на окончание своего сотрудничества с проектом «Модный приговор», Александр Васильев продолжает давать рекомендации россиянкам, в том числе и знаменитостям. Недавно он предложил певице Полине Гагариной не носить лиловые и красные платья. Невероятные насмотренность и харизма телеведущего помогли не одной женщине обрести свой стиль, что спасло многие семьи.

Так было и с 47-летней Ириной. С момента, когда она счастливо обменялась кольцами с возлюбленным, прошло много лет: и романтические страсти поутихли, и следить за собой и своим гардеробом хотелось все меньше. По комплектам, которые выбирала героиня программы, было видно, что она не может «нащупать» имидж, который бы больше соответствовал ее яркому характеру. Стилисты справились с этой задачей лучше.

Многослойные образы с яркими аксессуарами в сочетании со стрижкой и умеренным макияжем превратили Ирину в женщину-праздник — молодую и харизматичную.