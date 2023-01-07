Тот самый Вовочка из анекдотов повзрослел: вот как он выглядит сегодня (фото)

Игорь Качанов стал звездой экрана в юном возрасте. Именно он воплотил образ Вовочки в одноименном сериале и покорил сердца зрителей по всей стране своей детской непосредственностью и талантом. После этого артист появился еще в нескольких проектах, но в 2006 году неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Игорь решил сконцентрироваться на учебе. После школы он поступил на факультет журналистики в СПбГУ, который не так давно окончил. При этом кино осталось его страстью. Он перестал сниматься, но активно занимается дубляжом, озвучивая многие иностранные фильмы и сериалы. Например, именно его голос зрители слышали в триллере «Ночь страха» и в семейном фильме «Трамплин надежды».

О своей жизни артист рассказывает в социальных сетях. Изредка он делится снимками, которые удивляют его поклонников. Дело в том, что за прошедшие годы Качанов превратился в практически другого человека. Он больше не может похвастаться рыжей шевелюрой, однако в глазах все еще можно заметить ту непринужденность, которая когда-то покорила зрителей.