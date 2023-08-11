Тот самый тайный муж: как выглядит боксер, от которого Куркова уже дважды родила

Сергей Амарян стал широко известен, когда опубликовал в социальных сетях фотографию с актрисой Равшаной Курковой. Долгое время пара скрывала свои отношения. Даже когда сама артистка сообщила о рождении ребенка, личность отца она раскрывать не спешила.

Сегодня у Сергея и Равшаны двое детей. Гаспару уже исполнилось два года, а несколько дней назад у него появилась маленькая сестренка.

После двух неудачных браков актриса стала скрывать свою личную жизнь от прессы и поклонников. Из-за этого вокруг ее романа с Сергеем ходило еще больше слухов. В конце 2021 года, когда их общему сыну было всего несколько месяцев, в Сети ходили слухи о расставании молодых людей. Но и тогда Амарян и Куркова предпочитали хранить молчание. Очевидно, эта история оказалась ложной, ведь в 2023 году Равшана снова сообщила о пополнении.

Сергей владеет боксерским клубом и сам активно занимается боевыми искусствами. Мужчине под 40, но он находится в отличной форме и выглядит намного моложе.