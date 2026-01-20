Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тот самый Шурик против инопланетян: вы точно не заметили Демьяненко в культовом советском Sci-Fi – поняли лишь те, кто смотрел внимательно

Тот самый Шурик против инопланетян: вы точно не заметили Демьяненко в культовом советском Sci-Fi – поняли лишь те, кто смотрел внимательно

20 января 2026 06:17
Тот самый Шурик против инопланетян: вы точно не заметили Демьяненко в культовом советском Sci-Fi – поняли лишь те, кто смотрел внимательно

Делимся интересными подробностями о создании шедевра.

Пока мы ждём новую российскую версию «Отеля "У погибшего альпиниста"» с 2027 года, самое время вспомнить гениальную советскую экранизацию 1979 года — ту самую, где Швейцарию снимали в Казахстане, а главного героя озвучивал легендарный Шурик.

Центральная Европа в горах Заилийского Алатау

Действие повести Стругацких происходит в некой условной европейской стране, в затерянном горном отеле.

Чтобы воссоздать этот альпийский ландшафт, съёмочная группа эстонской студии «Таллинфильм» отправилась не куда-нибудь, а в Казахстан. Знаменитые снежные пейзажи и тот самый фасад отеля были сняты недалеко от горнолыжного курорта «Чимбулак».

Тот самый Шурик против инопланетян: вы точно не заметили Демьяненко в культовом советском Sci-Fi – поняли лишь те, кто смотрел внимательно

Так что в кадре — не Альпы, а вершины Заилийского Алатау, которые с помощью мастерской операторской работы Юри Силларта и цветовых решений художника Тыну Вирве превратились в идеальную, атмосферную «Европу».

Это был советский кинематограф в его лучшем проявлении: когда из того, что есть, создают мир, который убеждает абсолютно.

Закадровый голос Шурика

Самое интересное для русского зрителя кроется в звуковой дорожке. Главную роль инспектора Глебски в оригинале сыграл латвийский актёр Улдис Пуцитис. Но для широкого проката в СССР фильм дублировали.

Тот самый Шурик против инопланетян: вы точно не заметили Демьяненко в культовом советском Sci-Fi – поняли лишь те, кто смотрел внимательно

И за кадром, подавая реплики честного и неподкупного полицейского, был голос, знакомый миллионам — Александр Демьяненко, незабвенный Шурик из комедий Гайдая.

Так что, слушая рассудительного инспектора, вы буквально слышите Шурика, оказавшегося в самом центре философского детектива с инопланетянами. Это один из самых неожиданных и гениальных кастингов в истории советского дубляжа.

Фильм Григория Кроманова сегодня — малоизвестная редкость. Это та экранизация, которой, по слухам, были довольны сами Стругацкие, писавшие сценарий. И она до сих пор завораживает своей холодной, почти «нуарной» эстетикой, электронной музыкой Свена Грюнберга и ощущением абсолютной, вневременной странности.

Тот самый Шурик против инопланетян: вы точно не заметили Демьяненко в культовом советском Sci-Fi – поняли лишь те, кто смотрел внимательно

А ещё — знанием, что за кадром, среди снегов «европейских» гор, прячется голос самого знаменитого советского студента.

Ранее мы писали: Тест для фанатов «Мимино»: про «умный вещь» наверняка помнят многие – но на 5 других вопросов ответят лишь знатоки

Фото: Кадры из фильмов «Отель „У погибшего альпиниста“» (1979), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы» 40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы» Читать дальше 16 февраля 2026
Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Читать дальше 15 февраля 2026
Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте Читать дальше 14 февраля 2026
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам Читать дальше 14 февраля 2026
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Читать дальше 14 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше