Тот самый Шурик против инопланетян: вы точно не заметили Демьяненко в культовом советском Sci-Fi – поняли лишь те, кто смотрел внимательно

Пока мы ждём новую российскую версию «Отеля "У погибшего альпиниста"» с 2027 года, самое время вспомнить гениальную советскую экранизацию 1979 года — ту самую, где Швейцарию снимали в Казахстане, а главного героя озвучивал легендарный Шурик.

Центральная Европа в горах Заилийского Алатау

Действие повести Стругацких происходит в некой условной европейской стране, в затерянном горном отеле.

Чтобы воссоздать этот альпийский ландшафт, съёмочная группа эстонской студии «Таллинфильм» отправилась не куда-нибудь, а в Казахстан. Знаменитые снежные пейзажи и тот самый фасад отеля были сняты недалеко от горнолыжного курорта «Чимбулак».

Так что в кадре — не Альпы, а вершины Заилийского Алатау, которые с помощью мастерской операторской работы Юри Силларта и цветовых решений художника Тыну Вирве превратились в идеальную, атмосферную «Европу».

Это был советский кинематограф в его лучшем проявлении: когда из того, что есть, создают мир, который убеждает абсолютно.

Закадровый голос Шурика

Самое интересное для русского зрителя кроется в звуковой дорожке. Главную роль инспектора Глебски в оригинале сыграл латвийский актёр Улдис Пуцитис. Но для широкого проката в СССР фильм дублировали.

И за кадром, подавая реплики честного и неподкупного полицейского, был голос, знакомый миллионам — Александр Демьяненко, незабвенный Шурик из комедий Гайдая.

Так что, слушая рассудительного инспектора, вы буквально слышите Шурика, оказавшегося в самом центре философского детектива с инопланетянами. Это один из самых неожиданных и гениальных кастингов в истории советского дубляжа.

Фильм Григория Кроманова сегодня — малоизвестная редкость. Это та экранизация, которой, по слухам, были довольны сами Стругацкие, писавшие сценарий. И она до сих пор завораживает своей холодной, почти «нуарной» эстетикой, электронной музыкой Свена Грюнберга и ощущением абсолютной, вневременной странности.

А ещё — знанием, что за кадром, среди снегов «европейских» гор, прячется голос самого знаменитого советского студента.

