Тот самый Саша, чье фото было на флаконе одеколона: что известно о красавце мужчине

В СССР древесный одеколон «Саша» имел культовый статус. Этим ароматом от «Новой зари» пользовались миллионы мужчины. Ренессанс «Саши» случился несколько лет назад, когда одеколон стали использовать в качестве бюджетной альтернативы санитайзерам.

На флаконе «Саши» изображен привлекательный мужчина с правильными чертами лица.

Большинство предполагало, что это и есть Саша, но все куда сложнее. Имя модели неизвестно и по сей день. Создатели аромата взяли фото из зарубежного фотобанка – как говорят, немецкого, так что, вероятнее всего, «Саша» родом из Германии. А вот на флаконе духов «Наташа» изображена девушка из Финляндии.