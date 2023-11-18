Тот самый Кабан: таинственного персонажа из «Бригады» показали в известном фильме

Кабан в «Бригаде» был чуть ли не популярнее, чем Саша Белый и его друзья. Все из-за ореола таинственности, который царил вокруг персонажа. В нулевые бешеную популярность обрел рингтон «Алло, Кабан, здорово, брат, это Белый». Мелодия стояла на звонке чуть ли не у каждого второго. Да и удивляться нечему. «Бригаду» в 2000-х до дыр засматривали все.

Однако загадочного Кабана не смогли найти в кадре даже самые внимательные зрители. А затем случился забавный факт. Персонаж перекочевал в другой популярный фильм — в «Жмурки». И там Кабана сыграл актер Юрий Степанов. Правда, доподлинно не известно, тот самый ли это Кабан из «Бригады» или попросту «однофамилец».