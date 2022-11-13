Тосю бы возненавидели: ради съемок в «Девчатах» эта актриса была готова на все

За 60 лет, прошедших с момента выхода фильма «Девчата», уже сложно представить, кто из актеров лучше справился бы с главными ролями. Однако в начале съемок пробы оборачивались жутчайшими скандалами. Мало того, что Николай Рыбников надеялся, что Анфису сыграет его супруга Алла Ларионова, так еще и за роль Тоси развернулась нешуточная борьба.

Наталья Кустинская, жена режиссера Юрия Чулюкина, и не сомневалась, что персонаж достанется ей. Тем более, что на словах постановщик уже это пообещал. Она спокойно разучивала роль, так как утверждение ее кандидатуры все затягивалось. Каково же было удивление актрисы, когда она узнала, что лента уже давно снимается с Надеждой Румянцевой в главной роли. Дома в тот вечер Чулюкина ждал грандиозный скандал. Он оправдывался как мог, уверяя, что вариант с Кустинской забраковал худсовет. А чтобы вернуть расположение жены, постановщик добавил, что Наталью посчитали слишком красивой для роли — и такую Тосю зрители бы возненавидели.