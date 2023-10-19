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Тошно смотреть с первых минут: легендарный фильм с Румянцевой бесповоротно испортили

19 октября 2023 20:15
Тошно смотреть с первых минут: легендарный фильм с Румянцевой бесповоротно испортили

Пользователи Сети единогласно раскритиковали картину.

Комедия «Королева бензоколонки» по праву считается легендой советского кино. Картина с Надеждой Румянцевой в главной роли до сих пор любима зрителями как в России, так и по всему миру. При этом ремейк прославленной ленты вызвал у публики лишь негативную реакцию.

Так, картина «Королева безноколонки 2», снятая Александром Кириенко, в первые дни проката столкнулась со шквалом критики. Зрители ругали и саму идею фильма, и игру Ольги Сидоровой, главной актрисы, и юмор. По их мнению, у ремейка нет ни одной положительной черты.

«Качество фильма поражает своей дешевизной», «Безвкусица», «Позорит советскую классику», — считают пользователи Сети.

И, как отмечают фанаты, разочаровывает картина с самых первых минут. Дело в том, что вступительные титры выполнены в анимационном стиле, но сделаны настолько некачественно, что вызывают лишь отторжение.

Тошно смотреть с первых минут: легендарный фильм с Румянцевой бесповоротно испортили
Фото: Кадры из фильма «Королева бензоколонки» (1963), кадр из фильма «Королева бензоколонки 2» (2004)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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