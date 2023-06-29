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«Тошно»: разочаруетесь, увидев повзрослевшую маленькую Женю из «Сватов»

29 июня 2023 16:45
«Тошно»: разочаруетесь, увидев повзрослевшую маленькую Женю из «Сватов»

Преображение артистки пришлось по вкусу далеко не всем.

Ульяна Иващенко оказалась на съемочной площадке уже в шесть лет. Именно она исполнила роль Жени в ситкоме «Сваты». Первые два сезона зрители наблюдали за ее взрослением, после девочка сосредоточилась на учебе и практически перестала появляться на экране, а ее роль исполнили София Стеценко и Анна Кошмал.

При этом поклонники продолжили следить за Ульяной, которая активно развивает свой блог. Девушка, которой в этом году исполнится 21 год, экспериментирует со внешностью. Она не боится перекрашивать волосы и делает яркий макияж, что, как она не раз признавала, помогает ей чувствовать себя уверенно и находить новых друзей.

Подписчики однако не всегда остаются в восторге от Ульяны. Многие зрители «Сватов» признаются, что им не нравится, какой выросла артистка. По их мнению, Ульяне нужно быть скромнее, а ее образы выглядят неуместно.

«Тошно»: разочаруетесь, увидев повзрослевшую маленькую Женю из «Сватов»

«Тошно видеть», «Кошмал лучше», «Не понравилась», — делятся впечатлениями пользователи сети.

Фото: Кадры из сериала «Сваты», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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