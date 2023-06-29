«Тошно»: разочаруетесь, увидев повзрослевшую маленькую Женю из «Сватов»

Ульяна Иващенко оказалась на съемочной площадке уже в шесть лет. Именно она исполнила роль Жени в ситкоме «Сваты». Первые два сезона зрители наблюдали за ее взрослением, после девочка сосредоточилась на учебе и практически перестала появляться на экране, а ее роль исполнили София Стеценко и Анна Кошмал.

При этом поклонники продолжили следить за Ульяной, которая активно развивает свой блог. Девушка, которой в этом году исполнится 21 год, экспериментирует со внешностью. Она не боится перекрашивать волосы и делает яркий макияж, что, как она не раз признавала, помогает ей чувствовать себя уверенно и находить новых друзей.

Подписчики однако не всегда остаются в восторге от Ульяны. Многие зрители «Сватов» признаются, что им не нравится, какой выросла артистка. По их мнению, Ульяне нужно быть скромнее, а ее образы выглядят неуместно.