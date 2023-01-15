Тошно от гнусных стереотипов: звезда «Игры престолов» заступилась за русских

Актриса Уна Чаплин прокомментировала стереотипы, связанные с русскими в кинематографе. Звезда экрана приняла участие в сериале «Госизмена», где ее героиня оказывается втянута в отношения между агентом британской разведки и русской шпионкой.

По словам экранной Талисы Старк, она устала от того, что в подобных проектах персонажи из России всегда представлены как отрицательные герои или даже главные злодеи. По ее словам, такое представление героев очень утомляет ее как актрису, ведь зрители на протяжении многих лет вынуждены смотреть одни и те же истории.

«Я так устала, что русские — плохие парни», — рассказала артистка в одном из интервью.

Как отметила знаменитость, она верит, что в ближайшее время ее коллеги откажутся от подобных стереотипов и сюжеты станут намного интереснее и разнообразнее.