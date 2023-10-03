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Киноафиша Статьи Тощий и жеманный: удивитесь, но этот актер затмил даже Деппа и Питта

Тощий и жеманный: удивитесь, но этот актер затмил даже Деппа и Питта

3 октября 2023 21:00
Тощий и жеманный: удивитесь, но этот актер затмил даже Деппа и Питта

Женщин больше не интересуют мачо.

Время Брэда Питта и Джонни Деппа безвозвратно ушло. Актеры по-прежнему востребованы, но весь мир уже давно сходит с ума по другому красавцу.

Молодые таланты наступают на пятки звездам Голливуда. Среди них и 27-летний Тимати Шаламе. Можно сказать, что на «фабрике грез» появился новый типаж мечты миллионов женщин. Это не брутальный мачо, а «сладкий», тощий и жеманный паренек.

«Задумчив, мечтателен и чувствителен», — так в Сети описывают безумно популярного Тимати, чья фильмография стремительно пополняется.

Что немаловажно, на счету знаменитости есть несколько главных ролей в картинах, которые бьют все рекорды популярности у зрителей. Критики также в восторге от Шаламе и прочат ему еще больший успех в мировом кинематографе.

Между тем многие предполагают, что актер с годами еще изменится и станет более мужественным. Но поклонники сомневаются, что такие перемены пойдут ему на пользу.

Тощий и жеманный: удивитесь, но этот актер затмил даже Деппа и Питта
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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