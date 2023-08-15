Тощий и богатырь: взгляните, как сильно отличаются возмужавшие двойняшки Эмина
Певец показал редкие снимки сыновей.
Знойный красавец Эмин Агаларов является многодетным отцом. Сейчас он воспитывает малышку Афину в браке с моделью Аленой Гавриловой. А до этих отношений он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой.
Их пару СМИ называли одной из самых красивых в шоу-бизнесе. Супруги воспитывали приемную дочку Амину и двух мальчиков-близнецов Али и Микаила. Несмотря на слухи о том, что развод дался им непросто, Алиева и Агаларов сохранили хорошие отношения. Более того, музыкант часто видится с детьми от первого брака.
На днях он поделился в соцсетях снимками сыновей в честь их 14-летия. Поклонники Эмина оказались удивлены тем, как подросли и возмужали мальчики. Кроме того, комментаторы отметили, что близнецы удивительно непохожи друг на друга.
«Мика — копия дедушки Ильхама, а Али — копия Эмина», «Алишка похож на маму, а Мика — копия Эмина», «Как они выросли. Такие красавцы. Мика на вас очень похож, такой же, наверное, романтик, а вот Алишка побойцовее будет», — заметили фолловеры.