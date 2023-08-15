Тощий и богатырь: взгляните, как сильно отличаются возмужавшие двойняшки Эмина

Знойный красавец Эмин Агаларов является многодетным отцом. Сейчас он воспитывает малышку Афину в браке с моделью Аленой Гавриловой. А до этих отношений он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой.

Их пару СМИ называли одной из самых красивых в шоу-бизнесе. Супруги воспитывали приемную дочку Амину и двух мальчиков-близнецов Али и Микаила. Несмотря на слухи о том, что развод дался им непросто, Алиева и Агаларов сохранили хорошие отношения. Более того, музыкант часто видится с детьми от первого брака.

На днях он поделился в соцсетях снимками сыновей в честь их 14-летия. Поклонники Эмина оказались удивлены тем, как подросли и возмужали мальчики. Кроме того, комментаторы отметили, что близнецы удивительно непохожи друг на друга.