Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть

Склонность к полноте для многих людей стала проклятием. Одна конфетка на ночь — утром она превращается в жировые отложения. Но есть и другая категория людей, которым не страшен даже торт, съеденный перед сном. Кто же с точки зрения астрологии входит в число этих счастливчиков?

Список вечно стройных возглавляют Девы. Представители этого знака зодиака могут есть сколько угодно и не толстеть. Им совершенно необязательно мучить себя тренировками и диетами, ведь они уже выиграли в генетическую лотерею.

На втором месте обосновались Водолеи. Они остаются стройными долгие годы, а после 45-50 лет им уже приходится подключать спорт и диеты. Но это не такая уж и проблема, ведь кто откажется от подтянутого тела в зрелом возрасте.

Тройку счастливчиков замыкают Рыбы. У представителей этого знака отличный метаболизм, поэтому они могут есть все — от фастфуда до свиной рульки. Но Рыбам не стоит слепо надеяться на генетику. Астрологи советуют им не забывать о спорте, массажах и спа-процедурах.