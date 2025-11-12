Тор, но не из Marvel, супергерои, но без правил: нашли 3 «скрытых бриллианта» фэнтези, которые во всем лучше позорного «Ведьмака» от Netflix

Устали от бесконечных споров о том, заслуживает ли «Ведьмак» оценки 2/10 или тянет на твердый 0? Ищете фэнтези, которое не разочарует? Открываем три «скрытых бриллианта» — сериалы без большого хайпа, но с брутальной атмосферой, цепким сюжетом и уникальной душой.

1. «Аванпост», 6.5 на IMDb

История начинается с мести одной женщины против империи, но вырастает в эпичную сагу с политикой, магией крови и коварными злодеями в духе «Дюны». Сериал идеально балансирует на грани мрачного тона и здоровой самоиронии.

В «Аванпосте» кинематографичные бои, логичный финал и смелость убивать ключевых героев. Чувствуется дух классических RPG — без затянутости, но с концентрацией на действии.

2. «Рагнарёк», 7.3

Скандинавские мифы в декорациях современного городка, где экологический кризис — лишь прикрытие для войны богов. Главный герой — не гордый викинг, а стеснительный подросток, узнавший, что он — новый Тор.

Атмосфера давящего холода и обреченности напоминает «Темные начала» и «Скайрим». Брутальность здесь не в боях, а в хладнокровии «богов», управляющих миром из тени.

3. «Осатанелые», 6.8

Анимационный спин-офф «Пацанов», где каждая серия — отдельный шедевр в уникальном стиле: от детской рисовки до кровавого аниме. Это фэнтези-нуар на грани безумия, исследующий самые циничные уголки мира суперов.

Сатира, шок и абсурд здесь доведены до абсолютного концентрированного максимума. Идеально для тех, кто ценит в фэнтези не бюджет, а смелые идеи и их бескомпромиссное исполнение.

