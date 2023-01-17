Топ самых спокойных и уравновешенных людей по знаку Зодиака: с ними надо дружить

В современном мире стресс стал неотъемлемой частью жизни. Мы переживаем из-за проблем в личной жизни, злимся из-за неудач на работе, раздражаемся, когда сталкиваемся с чем-то неприятным. Все это вроде бы вполне естественная реакция, однако негативные эмоции отнимают много времени и сил. В сложные минуты особенно ценно найти свой “островок спокойствия”: заняться любимым хобби, расслабиться за просмотром нового сериала, пообщаться с уравновешенными и мудрыми людьми. Чтобы воплотить в жизнь последний пункт, достаточно оглянуться по сторонам в поисках представителей определенных знаков зодиака. Астрологи рассказали, под какими созвездиями рождаются самые добрые, миролюбивые и спокойные люди.

Рак

Представители водного знака - прирожденные интуиты. Они прекрасно чувствуют настроение других людей и как будто бы подстраиваются под них, умеют найти подход ко всем. Заботливые, внимательные, дружелюбные, Раки умеют сделать так, что в их присутствии окружающим становится легко и спокойно. По своему характеру этот знак - домосед, он не терпит суеты и любым шумным многолюдным сборищам предпочитает вечер дома, в компании близких людей, любимой книги или фильма.

Для Рака это лучшее времяпровождение, когда хочется расслабиться.

Козерог

Одним из самых надежных и уравновешенных знаков в гороскопе считается Козерог. Представители земной стихии - люди простые, спокойные, трудолюбивые. Они не хватают с неба звезд, не стремятся к самым вершинам, но при этом благодаря личным качествам мало-помалу приходят к довольно хорошим результатам. Из них получаются отличные руководители, которые умеют создать в коллективе здоровую и доброжелательную атмосферу, а также мотивировать подчиненных на новые свершения.

С годами Козероги становятся еще и невероятно мудрыми, окружающие часто обращаются к ним за советом.

Рыбы

Замыкают рейтинг самых спокойных знаков Рыбы. Они часто живут в своем собственном выдуманном мирке, в идеальной реальности, где всегда побеждает добро. Выход в настоящий мир всегда становится для представителей водного знака стрессом, но, тем не менее, они отважно решаются на этот шаг. Рыбки хорошо понимают, что такое волнение, растерянность, страхи, поэтому охотно помогают людям, которые чувствуют себя неуверенно в этом мире.