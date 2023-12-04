Топ самых неблагонадежных знаков зодиака: предать друзей для них — это пара пустяков

Некоторые знаки зодиака никогда не предадут своих близких. Знаки земной стихии — Телец, Козерог и Дева — известны своей лояльностью и преданностью. Они готовы делать все возможное, чтобы сохранить отношения и не подводить своих любимых людей.

Однако другие знаки зодиака, такие Близнецы и Весы, могут легко бросить своих друзей.

Весы — это знак, который не привязывает себя к кому-либо ни в горе, ни в радости. Такие люди стремятся к близости только тогда, когда это приятно и доставляет удовольствие. При этом, когда возникают проблемы в отношениях, Весы быстро забывают о своих предыдущих обещаниях. Они избегают конфликтов и часто просто уходят, не оставляя никаких следов. Будучи склонными к забывчивости, они не испытывают угрызений совести по поводу своего поведения и быстро забывают о своих бывших партнерах.

Близнецы, в свою очередь, пропагандируют эгоистичное отношение к людям. Они часто видят других как средства достижения своих целей. Если представители знака больше не видят выгоды или интереса в отношениях с кем-то, они без колебаний отказываются от них. Близнецам свойственно использовать людей, рассматривая их как пешек в своей игре. Для Близнецов люди могут стать ничего не значащим «мусором», если они не приносят им никакой пользы.