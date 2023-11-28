Топ самых любвеобильных знаков зодиака: роман с ними запомнится на всю жизнь

В отношениях они требуют к себе много внимания.

Чувства и эмоции важны в каждой паре, однако люди выражают их по-разному. Некоторые буквально тонут в любви, засыпая избранника подарками и комплиментами. Им важно постоянно находить подтверждение серьезности своих отношений.

Такую пылкость и страстность астрологи связывают со знаками зодиака. Обладатели некоторых из них отличаются любвеобильностью и требуют к себе много внимания.

Скорпион

Сильные и смелые люди в отношениях становится очень мягкими и неуверенными в себе. Скорпион имеет свойство полностью погружаться в любовь, отдавая себя целиком. Часто их мучает ревность.

Дева

Обладатели этого знака постоянно требуют от партнера доказательств любви. Взамен они готовы тоже одарить чувствами: такие люди — мастера ухаживаний и оригинальных свиданий.

Телец

Это надежные спутники жизни, которые никогда не предадут своих избранников. Однако партнерам придется терпеть в отношениях постоянную ревность и собственнические инстинкты.

Рыбы

Отношения с такими людьми завязываются очень игриво: они с удовольствием придумывают сюрпризы и необычные свидания. Но в любви Рыбы крайне требовательны. И если должных чувств от партнера они не получат, то быстро замкнутся в себе.

Весы

Обладатели подобного знака окружают избранника заботой и любовью до такой степени, что у него буквально не остается личного пространства. Любой разрыв причиняет им невероятную боль.