Топ неисправимых бабников по знаку Зодиака: всегда будут смотреть налево

Верность партнеров друг другу - один из главных кирпичиков в фундаменте здоровых и доверительных отношений. Став половинкой пары или вступив в брак, женщины надеются, что их благоверный никогда не станет поглядывать налево. Даже мысли об измене не допустит! Однако мечты дам нередко разбиваются о суровую действительность: некоторые мужчины, даже когда обзаводятся постоянной партнершей, не перестают флиртовать с другими женщинами. А там уж и до реальной измены недалеко… Вычислить главных изменщиков можно по знаку зодиака: астрологи выяснили, под какими созвездиями рождаются самые ветреные представители сильного пола.

Близнецы

Мужчины, рожденные под летним знаком Близнецов, способны покорить любое девичье сердечко. Обаятельные, талантливые, привлекательные внешне - влюбиться в представителей этого знака не составляет особого труда. Однако, когда вам покажется, что парень-Близнецы полностью ваш, вспомните, что это лишь иллюзия. Уроженцы воздушной стихии никогда не откажутся от флирта с противоположным полом, а все потому, что одна-единственная женщина не в силах удовлетворить все их потребности.

Необходимо либо смириться с походами Близнецов налево, либо расставаться.

Скорпион

Темпераментные мужчины-Скорпионы - из тех, кого часто называют “альфа-самцами”. Мужское начало в представителях водного знака настолько сильно, что они никак не могут удержаться от соблазна покорить как можно больше дам. Многие девушки, столкнувшись с такой чертой характера Скорпиона, пытаются повлиять на него и переделать. Однако это напрасный труд, уроженцы этого знака скорее разорвут с вами отношения, чем потерпят контроль над собой.

При этом сами они - товарищи довольно ревнивые и не прочь при случае закатить избраннице сцену ревности.

Стрелец

Ох, недаром этот знак зодиака получил такое название. Мужчины-Стрельцы - настоящие охотники, только не за зверем, а за представительницами прекрасного пола. Азарт, который испытывают уроженцы огненного знака, когда добиваются расположения приглянувшийся девушки, пьянит и подталкивает к новой “охоте”. При этом Стрельцам абсолютно фиолетово, что дома их ждет законная жена, а то и дети.

Рутина и быт представителям этого знака очень быстро наскучивают, поэтому они отправляются налево за пикантными ощущениями.

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