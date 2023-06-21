Топ на ней почти трещит: ахнете, увидев пышный бюст Екатерины Андреевой (фото)

Екатерина Андреева долгие годы верна образу строгой ведущей новостей. Но это на больших экранах, а в реальной жизни она преподносит себя и выглядит иначе.

Телеведущая активно ведет социальные сети, где показывает себя в непривычном для россиян образе. Оказывается, в 57 лет Андреева позволяет себе и дерзкое мини, и глубокое декольте. Брюнетка не считает нужным скрывать свою потрясающую фигуру от многочисленных подписчиков.

Новая публикация Андреевой и вовсе лишила фолловеров дара речи. Знаменитость сделала селфи в бассейне, где плескалась, примерив короткие шорты и топ.

Из-за пышного бюста Екатерины верх купальника буквально трещал на ней по швам. Фанаты ахнули, увидев соблазнительные формы звезды, и осыпали ее комплиментами. Многие в очередной раз задались вопросом о том, что же помогает Андреевой оставаться такой молодой и привлекательной.