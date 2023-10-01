Топ-модель по-русски: ахнете, увидев жену юродивого Гнездилова из сериала «Пес»

Михаил Жонин долгие годы играл эпизодические роли в никому не известных российских сериалах. Но в 2015 году 41-летний актер снялся в картине «Пес» и стал всероссийской звездой. Артист воплотил на экране образ нелепого и забавного опера Игоря Гнездилова. Звездного прорыва могло бы не случиться, если бы не поддержка верной супруги.

Вот уже два десятилетия Жонин счастлив в браке с красавицей Юлией Перенчук. Вместе будущие супруги озвучили турецкий сериал «Роксолана. Великолепный век» и влюбились друг в друга. Служебный роман перерос в крепкую и долговечную семью. Десятилетняя разница в возрасте абсолютно не мешает этой красивой паре.

Многие удивляются, как артист с такой колоритной внешностью смог покорить столь эффектную женщину. Поклонники уверены, что Юлия вполне могла бы построить модельную карьеру, но вместо этого 38-летняя красотка выбрала работу у микрофона и дарит свой голос героям зарубежных фильмов.