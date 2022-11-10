Топ-модель и политик: вы точно не знали о спасшейся от людоеда африканской принцессе

Африканка Элизабет Багайя фон Торо отметилась невероятной судьбой, из поворотов которой можно было бы написать книгу или снять фильм. При рождении в 1936 году она получила титул принцессы королевства Торо, входившего в состав Уганды. Высокий статус позволил Элизабет окончить Кембридж с дипломом юриста.

В конце 60-х годов в Африке началась эпоха политических переворотов, все королевства и титулы были упразднены. Элизабет жила в стране как заложница, пока ей из Нью-Йорка не поступило предложение о модной фотосессии. Принцесса выехала в Америку, где задержалась на несколько лет. За это время снимки Элизабет украсили обложки ведущих глянцевых изданий. Кроме того, она снялась в нескольких фильмах.

В начале 70-х годов принцесса вернулась на родину, и у нее появился шанс на политическую карьеру. Ей предложили возглавить министерство иностранных дел. Но вскоре к власти пришел деспотичный лидер Иди Аман, которого называли людоедом за склонность к каннибализму. Он потребовал, чтобы Элизабет стала его женой. Отвергнув предложение, принцесса стала пленницей и провела несколько лет в условиях домашнего заключения. Ей удалось сбежать в 1975 году. А после свержения Амана Элизабет вновь приехала в Уганду. На протяжении долгих лет принцесса занималась благотворительностью.