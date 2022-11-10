Топ-модель и политик: вы точно не знали о спасшейся от людоеда африканской принцессе
На долю Элизабет Багайя фон Торо выпало немало испытаний.
Африканка Элизабет Багайя фон Торо отметилась невероятной судьбой, из поворотов которой можно было бы написать книгу или снять фильм. При рождении в 1936 году она получила титул принцессы королевства Торо, входившего в состав Уганды. Высокий статус позволил Элизабет окончить Кембридж с дипломом юриста.
В конце 60-х годов в Африке началась эпоха политических переворотов, все королевства и титулы были упразднены. Элизабет жила в стране как заложница, пока ей из Нью-Йорка не поступило предложение о модной фотосессии. Принцесса выехала в Америку, где задержалась на несколько лет. За это время снимки Элизабет украсили обложки ведущих глянцевых изданий. Кроме того, она снялась в нескольких фильмах.
В начале 70-х годов принцесса вернулась на родину, и у нее появился шанс на политическую карьеру. Ей предложили возглавить министерство иностранных дел. Но вскоре к власти пришел деспотичный лидер Иди Аман, которого называли людоедом за склонность к каннибализму. Он потребовал, чтобы Элизабет стала его женой. Отвергнув предложение, принцесса стала пленницей и провела несколько лет в условиях домашнего заключения. Ей удалось сбежать в 1975 году. А после свержения Амана Элизабет вновь приехала в Уганду. На протяжении долгих лет принцесса занималась благотворительностью.