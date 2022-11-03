Топ-6 сериалов, с которых стоит начать знакомство с корейскими дорамами

Сегодня дорамы набирают бешеную популярность во всем мире. Предлагаем подборку из шести сериалов, с которых вы можете начать знакомство с современным корейским кино.

Романтическая комедия «Силачка До Бон Сун»

Суперсильная девушка До Бон Сун устраивается на работу телохранителем к богатому предпринимателю. Спустя некоторое время их отношения рискуют выйти за рамки должностных.

Мелодраматический боевик «Хилер»

Хилер помогает одному репортеру вести расследование. В этой запутанной истории фигурирует девушка Чхэ Ен Шин, к которой у главного героя вспыхивает чувство, что может помешать его работе.

Мелодрама «Таинственный сад»

Главные герои, парень и девушка, представляют собой противоположности. Она — каскадерша, он — наследник богатого семейства, который ищет состоятельную спутницу. Но почему судьба сводит их вместе?

Фантастика/романтика «W: Меж двух миров»

Создатель известного комикса внезапно пропадает во время написания финальной главы. Его взрослая дочь через монитор оказывается в мире, созданном отцом. Дальше ее ждут невероятные приключения.

Детективная мелодрама «Я тебя услышу»

Молодая девушка-юрист встречает юношу, умеющего читать мысли других. Что может быть общего между этими двумя персонажами?

Сагык «Королева Чхорин»

Душа повара, живущего в XXI веке, оказывается в теле Чхорин — королевы корейского государства в XIX веке. Она узнает о тайнах правящего монарха Чхольчона.