Топ-6 сериалов, с которых стоит начать знакомство с корейскими дорамами
Подборка кинохитов для начинающих.
Сегодня дорамы набирают бешеную популярность во всем мире. Предлагаем подборку из шести сериалов, с которых вы можете начать знакомство с современным корейским кино.
Романтическая комедия «Силачка До Бон Сун»
Суперсильная девушка До Бон Сун устраивается на работу телохранителем к богатому предпринимателю. Спустя некоторое время их отношения рискуют выйти за рамки должностных.
Мелодраматический боевик «Хилер»
Хилер помогает одному репортеру вести расследование. В этой запутанной истории фигурирует девушка Чхэ Ен Шин, к которой у главного героя вспыхивает чувство, что может помешать его работе.
Мелодрама «Таинственный сад»
Главные герои, парень и девушка, представляют собой противоположности. Она — каскадерша, он — наследник богатого семейства, который ищет состоятельную спутницу. Но почему судьба сводит их вместе?
Фантастика/романтика «W: Меж двух миров»
Создатель известного комикса внезапно пропадает во время написания финальной главы. Его взрослая дочь через монитор оказывается в мире, созданном отцом. Дальше ее ждут невероятные приключения.
Детективная мелодрама «Я тебя услышу»
Молодая девушка-юрист встречает юношу, умеющего читать мысли других. Что может быть общего между этими двумя персонажами?
Сагык «Королева Чхорин»
Душа повара, живущего в XXI веке, оказывается в теле Чхорин — королевы корейского государства в XIX веке. Она узнает о тайнах правящего монарха Чхольчона.