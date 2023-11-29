Топ-5 известных актеров, которые раздражают людей: фильмы с ними становятся бестселлерами

Зрители часто сетуют на то, что современное кино «уже не то». Ушла великая советская актерская школа, а фильмы заполнили раскрученные бездарности. Эти артисты вызывают у общественности наибольший гнев.

Марат Башаров

Когда-то в звезду фильмов «Граница: Таежный роман» и «Назад в СССР» были влюблены тысячи девушек. Но сегодня у Башарова репутация «домашнего боксера», отправившего в больницу не одну жену.

Сергей Безруков

Экранного Сашу Белого зрители обожали за искренность и скромность. Однако сегодня многие отмечают, что талант Безрукова переоценен. Высокооплачиваемый артист снимается в каждом фильме, преимущественно в одном и том же амплуа.

Юлия Пересильд

Еще десять лет назад эта блондина с необычной внешностью была новым лицом в шоу-бизнесе. Сегодня Пересильд везде: и в фантастических сказках, и в космических путешествиях, и в ретродрамах.

Марина Зудина

Ее судьба — пример того, как важно удачно выйти замуж. Злопыхатели до сих пор уверены, что Зудина получала свои роли благодаря влиятельному супругу Олегу Табакову.

Елизавета Боярская

Еще одна красотка, которой невероятно повезло с близкими. Дочь легендарного д’Артаньяна, она была обречена на успех, а актерские способности здесь играют десятую роль.