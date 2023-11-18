Топ-5 фильмов без избитых комедий: что посмотреть на Новый 2024 год

В новогодние праздники сетка телевещания не отличается оригинальностью и разнообразием. Руководство федеральных каналов показывает фильмы, проверенные временем. Если вы уже пересмотрели комедии Гайдая и мелодрамы Рязанова по десять раз, то обратите внимание на эти картины.

«Полярный рейс»

Малоизвестная комедия 2013 года рассказывает о полярнике, который мечтает встретить Новый год дома, в кругу семьи. У героя есть всего три дня, пока его любимая жена не отправилась на вечеринку к другому мужчине.

«Бедная Саша»

В конце 90-х этот новогодний фильм пользовался большой популярностью, но за 25 лет зрители о нем позабыли. Девчушка по имени Саша придумывает авантюрный план, чтобы заполучить внимание вечно занятой мамы.

«О чем еще говорят мужчины»

Разговорная джентльменская комедия от «Квартета И». Проблемы, поднимаемые в фильме, знакомы каждому российскому мужчине.

«Сирота казанская»

Сюжет картины перекликается с мюзиклом Mamma Mia!, который был поставлен двумя годами позже. Сельская учительница Надя выросла без отца. Каково было удивление девушки, когда 31 декабря к ней заявились сразу три предполагаемых папы.

«Подарок на Рождество»

Идеальный вариант для поклонников Арнольда Шварценеггера. Брутальный главный герой ищет подарок для любимого сына. Фанаты боевиков пустят скупую мужскую слезу.