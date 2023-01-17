Топ-4 знака Зодиака, которые на дух не переносят Скорпионов

Скорпион - один из самых загадочных и противоречивых знаков в гороскопе. С одной стороны, под ним рождаются харизматичные, умные, талантливые в самых разных сферах люди. С другой же - представители водного знака славятся своей склонностью к интригам, манипуляциям, лицемерию… Общаться с ними очень сложно всем соседям по зодиакальному кругу, однако некоторым из них приходится хуже всего. Они настолько сильно не совпадают со Скорпионом по энергетике, ценностям, взглядам на мир и другим показателям, что им лучше вообще обходить подопечных Плутона стороной.

Близнецы

Представители воздушного знака крайне редко находят общий язык со Скорпионом. Причина - в тотальной разнице между уроженцами этих созвездий. Скорпион относится к Близнецам с пренебрежением, считая их чересчур легкомысленными, будет давить на них, пытаясь заставить плясать под свою дудку. Свободолюбивым подопечным Меркурия это вовсе не придется по душе. Кроме того, тех, кто рожден под стихией воздуха, отталкивает хитрость Скорпиона, то, что он постоянно себе на уме и предсказать его действия невозможно.

В какой бы сфере эти знаки ни взаимодействовали, они всегда будут конфликтовать друг с другом.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, прирожденные лидеры. Они привыкли занимать активную позицию, руководить, продвигаться вверх по карьерной лестнице. В лице Скорпиона они могут встретить опасного конкурента, который не остановится ни перед чем, чтобы поставить палки в колеса. Представители огненной стихии хоть и не робкого десятка, но Скорпионы внушают им какой-то суеверный страх, поэтому они предпочитают держаться подальше.

И правильно делают, ведь борьба между этими знаками за место под солнцем будет жестокой и бескомпромиссной.

Козерог

У Козерогов и Скорпионов довольно много общего. Оба - отчаянные карьеристы, стремящиеся подняться на самый верх и получить полную материальную независимость. Вот только у водного знака энергетика намного более тяжелая и темная. Козерогу в присутствии этого знака становится некомфортно, ведь, к тому же, Скорпион способен читать людей как открытую книгу, а представители земной стихии не хотят чувствовать себя уязвимыми.