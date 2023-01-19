Топ-3 знака Зодиака, у которых не получается дружить

Крепкой, верной, способной выдержать все испытания дружбе посвящено немало песен, книг, фильмов. Каждый из нас мечтает о таком товарище, который пойдет с тобой хоть в огонь, хоть в воду. Однако редко кто задумывается над тем, а умеет ли он дружить так же преданно и беззаветно? Астрологи убеждены, что на наши дружеские качества оказывают влияние звезды. Они перечислили три знака зодиака, под которыми рождаются самые недружелюбные люди - и вот о ком идет речь.

Телец

Представители земного знака могли бы быть прекрасными друзьями. Они обладают мягким и дружелюбным характером, с ними можно часами говорить о том о сем, наслаждаясь содержательной и умной беседой. Однако такое приятное времяпровождение с Тельцами возможно лишь до тех пор, пока не возникнут какие-либо противоречия. Как только взгляды этого знака расходятся со взглядами собеседника, начинается конфликт, разрешить который можно только одним способом - принять точку зрения Тельца и отступить.

Переупрямить его все равно не получится. Из-за этой черты уроженцы знака нередко остаются в одиночестве.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, в принципе довольно замкнутые люди, которым вполне комфортно находиться в уединении. Чувствительные и недоверчивые, они сначала хотят узнать человека поближе, и лишь потом впустить его в свою душу. Вот только как долго продлится “испытательный срок”, сказать невозможно - все зависит от каждого конкретного случая. Порой Раки отталкивают нового знакомого или потенциального партнера только потому, что им кажется, будто в этих отношениях они отдают больше, чем получают.

Из-за претензий, которые то и дело выдвигает этот знак, люди не задерживаются надолго рядом с ним.

Дева

Дружба с Девами зачастую не складывается по той простой причине, что они сами ее не хотят. Представители земного знака крайне требовательны к своему близкому окружению, поэтому устраивают новым знакомым настоящее испытание - тот, кто пройдет его надлежащим образом, будет вручен золотой билет с тесный круг друзей Девы. Вот только удостаиваются такой почести лишь единицы. Да и те спустя некоторое время тихонько сбегают, потому что дружить с уроженцами этого знака невозможно.