Топ-3 знака Зодиака с сильнейшей интуицией

Хорошая интуиция - дар, который дается далеко не каждому. Способность едва ли не с первого взгляда определять истинные мотивы и цели людей существенно облегчает жизнь и помогает избегать тайных недоброжелателей и подводных камней. Астрологи считают, что шестым чувством от природы наделены лишь три знака зодиака. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге может соперничать с самыми известными медиумами и экстрасенсами.

Рыбы

Представители водного знака, по мнению специалистов, обладают самой сильной интуицией. Возможно, все дело в том, что они расположились в самом конце зодиакального круга и вобрали понемногу качеств от всех одиннадцати предшественников. Поэтому для Рыбы не секрет все, что творится в душах соседей по гороскопу - они мгновенно “считывают” людей, и даже если не показывают виду, то все равно принимают к сведению информацию, полученную с помощью шестого чувства. Также уроженцам этого знака часто снятся вещие сны.

Они охотно делятся с окружающими своими предчувствиями и предсказаниями, но часто сталкиваются с недоверием.

Скорпион

Люди, появившиеся на свет под самым мистическим знаком зодиака, читают окружающих словно открытую книгу. Впрочем, даже если что-то останется неясным, они всегда найдут способ получить доступ к “закрытой информации”. Скорпионы - прекрасные психологи, которые знают, на какие слабые места собеседника необходимо воздействовать для того, чтобы тот выложил всю правду о себе. Знания человеческой психологии и врожденный дар интуиции помогают уроженцам водного знака шаг за шагом продвигаться к своей цели, манипулируя людьми и играя на их чувствах. Правда, понять самого себя Скорпион зачастую не в силах.

А может быть, они просто не любят глубоко заглядывать внутрь своей души, чтобы увидеть, что на самом деле они белые и пушистые.

Рак

Замыкают тройку главных интуитов по знаку зодиака Раки. Представители водной стихии наделены удивительным даром эмпатии, для них не секрет то, что происходит в чувствах и мыслях близких людей. Поэтому друзья, родственники, коллеги и прочие окружающие часто обращаются к Ракам за советом - они знают, что уроженцы знака внимательно выслушают и дадут по-настоящему дельный совет. Кроме того, они умеют предсказывать будущее - Раки видят его во сне или просто в своем воображении.