Топ-3 знака Зодиака, которые разобьют вам сердце и глазом не моргнут

Чувства к представителям этих трех знаков не принесут ничего хорошего.

Известное высказывание гласит, что сердцу не прикажешь - в большинстве случаев человек не властен выбирать объект своей любви. Тем больнее осознавать, что тот, на ком сердце остановило свой выбор, по каким-то причинам не может ответить взаимностью либо не заинтересован в длительных серьезных отношениях. Астрологи назвали три знака зодиака, которые лучше обходить стороной - любовь к ним может обернуться трагедией.

Овен

Представители огненного знака обладают неповторимым огненным шармом. Они постоянно притягивают к себе внимание противоположного пола, поскольку источают особенную чувственную и соблазнительную энергетику. Овны - и мужчины, и женщины - легко покоряют сердца, но построить с ними любовь довольно сложно. Уроженцы знака предпочитают стабильным и долговременным отношениям короткие, но насыщенные эмоциями интрижки.

Даже если у Овна есть постоянный партнер, он все равно будет поглядывать, а в большинстве случаев и похаживать налево. Этот знак не задумывается над тем, что его действия могут причинить постоянному партнеру боль.

Весы

Люди, появившиеся на свет под знаком Весов, обожают флирт. Они получают настоящее удовольствие от взаимодействия с противоположным полом, игривых комплиментов, многообещающих взглядов… Даже наличие постоянного партнера не удерживает представителей воздушного знака от заигрываний. Порой Весы настолько глубоко погружаются во флирт, что могут перейти тонкую грань между невинным обменом комплиментами и чем-то большим, увлечься и решиться на измену.

В такие моменты уроженцы знака забывают о том, что у них есть вторая половинка.

Поведение Весов способно до глубины души обидеть их постоянного партнера и привести к расставанию.

Стрелец

Легкомысленные Стрельцы довольно часто разбивают сердца своих возлюбленных - просто потому, что обожают купаться во внимании противоположного пола. Вместо того чтобы проводить время со своей второй половинкой, представители огненного знака будут вовсю кокетничать и строить глазки, так, словно у них нет постоянных отношений.

Более того, Стрельцы - один из тех знаков, которые больше всего склонны к изменам.

Они постоянно находятся в поиске свежих ощущений и ради них готовы пуститься в сомнительные приключения. Некоторые партнеры Стрельцов закрывают глаза на их похождения, а некоторые не выдерживают и уходят.