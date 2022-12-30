Топ-3 знака Зодиака, чьи отношения окажутся под угрозой в 2023 году

Символом наступающего года является Черный Водяной Кролик, который, по словам астрологов, считается покровителем семьи, брака и любовных отношений. Тем не менее надеяться на то, что для всех супругов и влюбленных 2023 год будет безоблачным, не стоит. Некоторые пары окажутся на грани расставания, и только правильный подход поможет сохранить союз. Астрологи рассказали, под какими знаками родились те, кому придется побороться за свою любовь.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, предъявляют к своей половинке очень много требований. Именно по этой причине уже в начале 2023 года между партнерами наметится разлад. Представители земного знака либо поймут, что перегрузили любимого человека бесконечными претензиями, сделают нужные выводы и исправятся, либо по своему обыкновению начнут упрямиться, и тогда над отношениями повиснет темная туча серьезной размолвки. По словам астрологов, надеяться на то, что “все как-нибудь само наладится”, не стоит - не тот случай.

Поэтому Тельцу нужно проявить чудеса понимания и дипломатии, чтобы не потерять избранника.

Близнецы

Представители воздушного знака - натуры крайне непостоянные. Даже если в отношениях царит мир и благополучие, Близнецы все равно не усидят на месте и отправятся на поиски свежих впечатлений. Вполне возможно, что в одну из таких вылазок без партнера в свет они познакомятся с человеком, который заинтересует их в романтическом плане. Невинный флирт может скоро перерасти во вполне реальную измену. Вопрос лишь в том, стоит ли эта мимолетная интрижка отношений с человеком, который действительно любит Близнецов и старается во всем пойти им навстречу.

Один роковой шаг налево может навсегда лишить уроженцев знака этой безусловной и искренней любви.

Скорпион

Однажды в 2023 году Скорпион проснется рано утром и поймет, что не испытывает к своему партнеру таких горячих чувств, как прежде. Да и вторая половинка, на самом деле, тоже не пылает от страсти, как раньше. После долгих разговоров и размышлений пара может прийти к выводу, что чувства ушли необратимо, и единственно верное решение, которое здесь возможно - расстаться и не мучить друг друга. Однако небесные светила говорят, что не стоит рубить с плеча.