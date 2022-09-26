Топ-3 самых жестоких знака в зодиакальном круге

Хотим мы того или нет, мы не можем совсем избежать конфликтов или неоднозначных жизненных ситуаций. Каждый человек в такие минуты ведет себя по-своему - кто-то всеми силами старается сохранить лицо и избежать взаимных обвинений, а кто-то, напротив, упивается агрессией и жестокостью. Астрологи рассказали, что предугадать поведение человека в сложных и спорных ситуациях поможет знак зодиака. Некоторые представители зодиакального круга склонны к грубости и злости сильнее других.

Близнецы

Близнецы производят на окружающих самое благоприятное впечатление. Они кажутся такими милыми, обаятельными, добродушными. Однако, по мнению астрологов, они способны на настоящую жестокость. Чаще всего представители воздушного знака прибегают к такой форме психологического насилия, как газлайтинг. Свое название она получила благодаря названию фильма-триллера “Газовый свет”, в котором муж главной героини пытался убедить ее в том, что она неадекватна.

Близнецы тоже могут сказать что-нибудь обидное, а в ответ на все претензии сделать удивленную физиономию, мол, а я-то чего, я ни сном ни духом, тебе все почудилось.

Лев

Представители огненного знака болезненно самолюбивы. Они чувствуют себя королями вселенной, когда окружающие пресмыкаются перед ними, ходят на цыпочках и боятся потревожить лишний раз. Но как только кто-то из “подданных” поднимает бунт, пощады не жди. Лев жестоко расправляется со всеми, кто посмел усомниться в его авторитете и продемонстрировать свою независимость. Чаще всего он не выскажет свое недовольство напрямик, а устроит человеку какую-нибудь подлость.

Благодаря своей изобретательности Лев уж точно найдет, как отомстить за “предательство” и заставить обидчика раскаиваться.

Скорпион

Пожалуй, самым жестоким и агрессивно настроенным знаком в зодиакальном кругу является Скорпион. Уроженцы водного знака любят, когда им подчиняются, когда от них зависят, поэтому делают все, чтобы заточить человека в невидимую, но ощутимую клетку и властвовать над ним. В своем стремлении контролировать все сферы жизни жертвы Скорпион не гнушается ничем - ни чтением личных переписок в мессенджерах, ни слежкой за объектом своей мании, ни использованием прослушивающих устройств.