Топ-3 самых влюбчивых знака Зодиака: достаточно одного взгляда

Любовь - чувство непредсказуемое и индивидуальное у каждого человека. Одни предпочитают узнать потенциального партнера как можно лучше и только после этого отдают свое сердце, другие - влюбляются без ума уже на первом свидании и не скрывают своих чувств. По наблюдениям астрологов, ко второму типу влюбленных чаще всего относятся определенные знаки зодиака. Они с легкостью поддаются прекрасным порывам и эмоциям и не стесняются этого.

Овен

Импульсивные и страстные Овны - из тех, кто уже на первом свидании может признаться в своих чувствах или предложить руку и сердца. Такой напор и пыл может испугать партнера и сбить его с толку, но вскоре он поймет, что для огненного знака это обычное дело.

Овен жить не может без ярких чувств, ему необходимо, чтобы в душе пылал костер романтических эмоций.

Словно вихрь, уроженцы этого знака обрушиваются на объект своей страсти и не оставляют никакого выбора.

Правда, стоит учитывать тот факт, что Овен способен так же быстро охладеть. Представители огненной стихии боятся ответственности, которая приходит вместе с серьезными отношениями, и уходят прежде, чем возникнут взаимные обязательства.

Близнецы

Представители воздушного знака меняют объекты воздыханий, как перчатки. На протяжении недели они могут влюбиться несколько раз, причем совершенно искренне, хотя их чувства к разным людям будут непохожи друг на друга.

Любовный интерес Близнецов быстро вспыхивает, благодаря своему обаянию они быстро завоевывают объект своей страсти.

Но вот незадача - когда человек влюбится в уроженца знака по уши, тот променяет его на кого-то другого.

Все дело в том, что представления об идеальном партнере у Близнецов меняются со скоростью света. Сегодня у них в приоритете стабильность и верность, а завтра их идеалом станет бесшабашный “вольный художник”.

Рыбы

“Как на свете без любви прожить?” - похоже, что эта песня написана про Рыб. Представителям водной стихии жизненно необходима эмоциональная подпитка, которую они находят в состоянии влюбленности.

Именно оно подталкивает Рыб на новые свершения, вдохновляет на написание картин, музыки, стихов и романов… Уроженцам этого знака даже необязательно, чтобы чувство было взаимным - они и без того счастливы.

При этом Рыбки часто грезят об идеальном союзе, в котором будет все: и трогательная романтика, и жгучая страсть, и взаимная поддержка… Но найти такие отношения в реальности они чаще всего не могут.