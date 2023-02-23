Топ-3 самых умных знаков Зодиака по китайскому гороскопу

Вопреки распространенному мнению, умный человек - это не ходячая энциклопедия, напичканная всевозможными фактами из разных областей знания. Те, кого можно с полным правом отнести к числу настоящих умников и умниц, наделены не только высоким интеллектом, но и житейской мудростью. Они способны разобраться в любой ситуации, проанализировать ее и дать дельный совет. Рассказываем, какие знаки по китайскому гороскопу относятся к числу самых умных и мудрых.

Дракон

Этот знак недаром был назван в честь мифических существ, известных своей прозорливостью и сообразительностью. Драконы очень умны, расчетливы и в чем-то даже хитры, они ни за что не позволят себя провести.

Людям, которые появились на свет в год Дракона, свойственны такие качества, как мудрость и прекрасная интуиция.

Они видят окружающих насквозь, хорошо понимают чувства и мотивы посторонних, знают, с кем можно дружить, а кого лучше избегать.

Успех и везение сопутствуют уроженцам этого знака по жизни. Дракон умеет просчитать наперед, как будут разворачиваться события, а потому благополучно избегает подводных камней и неудач.

Змея

Все, кто появился на свет в год Змеи, от природы наделены житейской мудростью. “Умны не по годам”, - такими словами часто характеризуют уроженцев этого знака. Действительно, в этом смысле Змее нет равных.

Любознательность и целеустремленность помогают этому знаку легко познавать все новое.

Змее нравится прокачивать свой интеллект и свои навыки, она умело применяет их на практике.

Нередко Змея строит свою карьеру на поприще психолога или консультанта. Она прекрасно разбирается в потаенных сторонах человеческой души, своими дельными и действенными советами помогает окружающим обрести стабильность и равновесие.

Собака

На вид люди, рожденные под этим знаком, кажутся скромными и тихими. Однако как только дело касается тем, в которых они по-настоящему разбираются, более интеллектуальных и увлекательных собеседников сложно найти.

Собака - знак, который никогда не будет действовать сгоряча, совершать необдуманные импульсивные поступки.

Природная мудрость помогает ей взвесить все за и против, сделать выводы и только потом шагнуть вперед.

Этот знак по восточному гороскопу испытывает тягу к новым знаниям. Собака с удовольствием учится всему новому или оттачивает старые навыки до совершенства.