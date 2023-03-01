Топ-3 самых психованных знаков Зодиака: нервов с ними не оберешься

Каждый день нашей нервной системе приходится сталкиваться с десятками всевозможных раздражителей - от шумных соседей до сплетен за спиной в офисе. Кто-то, достигнув дзена, не обращает на неприятные мелочи внимания, другие относятся к ситуации с юмором или пытаются решить ее мирными способами, а третьи моментально выходят из себя и сами превращаются в раздражитель для окружающих людей. Астрологи решили выяснить, под какими знаками чаще всего рождаются не в меру эмоциональные мужчины и женщины. Они составили топ-3 зодиакальных невротиков.

Овен

Представители огненного знака известны своим взрывным и импульсивным характером. Овен очень остро реагирует на критику и замечания в свой адрес, злится, когда люди делают не то, чего он хочет.

По словам астрологов, иногда причиной чрезмерной вспыльчивости этого знака становится его сумасшедший темп жизни.

Овен совершенно не умеет отдыхать, что негативно сказывается на его ментальном здоровье.

В результате он то и дело срывается на близких, коллегах, случайных прохожих, если кто-то случайно заденет его или как-то не так посмотрит. Лучшее лекарство от нервов для Овна - полноценный отдых.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, также не могут похвастаться железной выдержкой. Возможно, при должном старании у уроженцев знака получится молчать какое-то время, но потом они все равно сорвутся.

Горячий темперамент этого огненного знака не дает покоя не только ему самому, но еще и окружающим.

Лев, как истинный король зодиака, считает себя вправе указывать людям на то, что ему не нравится, и требовать подчинения.

Эксперты предупреждают: если Лев постоянно будет на взводе, ни к чему хорошему это не приведет. Необходимо научиться выпускать пар мирными способами, например, записаться на курсы единоборств.

Рыбы

Чувствительные Рыбы также вошли в рейтинг самых эмоциональных знаков. Нервная система этого водного знака болезненно реагирует на малейшие раздражители, будь то громкий разговор или неприятная музыка.

Рыбки могут долго накапливать негатив, а потом в один не слишком прекрасный момент взорваться так, что мало никому не покажется.

Они будут обвинять окружающих в невнимательности и эгоизме.

Йога, танцы, рисование и другие созидательные практики помогут Рыбам восстановить гармонию в душе и начать смотреть на мир более позитивно и жизнерадостно.