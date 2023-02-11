Топ-3 самых капризных мужчин по знаку Зодиака: они хуже маленьких детей

Когда капризничает маленький ребенок, это понятно и простительно - он еще не научился управлять своими эмоциями и решать проблемы самостоятельно. Однако когда фразочки в духе “Не хочу, не буду” звучат из уст взрослого мужчины, это вызывает как минимум недоумение и оторопь. По словам астрологов, представители некоторых знаков зодиака больше остальных склонны к такому детскому поведению. Их партнершам приходится несладко, ведь в сложные моменты они видят рядом не зрелого мужчину, а капризного мальчишку.

Овен

Мужчины, рожденные под знаком Овна, притягивают прекрасный пол своей дерзостью, брутальностью, страстностью. Кажется, что именно рядом с таким парнем будешь чувствовать себя как за каменной стеной. Однако если узнать представителей знака ближе, выяснится, что они сохранили в себе мальчишеские черты.

Как только привыкший к вседозволенности Овен сталкивается с отказом и запретом, внутри него просыпается неприятное капризное существо.

Он будет демонстративно обижаться, надувать губы, игнорировать обращения к нему, чтобы продемонстрировать, какой он бедный и несчастный. К счастью, он быстро отходит.

Рак

Ранимые и нежные - именно так можно коротко охарактеризовать мужчину-Рака. Представители водного знака очень восприимчивы к замечаниям и критике, услышав в свой адрес нелестные слова, они сразу же замыкаются в себе и отдаляются. Вызвать их на откровенный взрослый разговор - та еще задачка.

Многим Рак кажется инфантильным еще и из-за своей бытовой несамостоятельности.

В отличие от соседей по гороскопу, уроженец этого знака даже молоток и гвозди в руках никогда не держал. Поэтому в ответ на просьбы любимой поправить что-нибудь в доме Рак отвечает что-то в духе “не могу, у меня клешни”.

Рыбы

Парни-Рыбы, безусловно, обладают целым набором положительных качеств. Романтичные, сострадательные, ласковые, они способны вскружить голову любой девушке. Вот только конфетно-букетный период с серенадами под окном рано или поздно заканчивается, а поведение Рыб ничуть не меняется.

Партнерша ждет от мужчины решительных действий, но Рыбы боятся брать на себя ответственность, а потому затягивают с созданием семьи и рождением детей.

В глубине души они сами вечные подростки. Редкая дама станет дожидаться, когда этот знак созреет, а потому его представители часто остаются одни.