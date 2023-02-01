Топ-3 самых добрых знака зодиака: проверьте, есть ли среди них ваш?

В современном мире отношение к доброте неоднозначное. С одной стороны, мы любим, когда к нам относятся дружелюбно, бескорыстно помогают, поддерживают, да и просто дарят заботу и внимание. С другой же, кажется, что если перенять эстафету добра, окружающие быстренько сядут тебе на шею. Астрологи рассказали, что представители некоторых знаков зодиака не боятся открывать миру свое сердце, быть уязвимыми и проявлять искренние чувства. Они просто-напросто не могут иначе - доброта заложена в них от рождения. Именно из этих знаков получаются самые понимающие, чуткие и преданные друзья или партнеры.

Весы

Представители воздушного знака, пожалуй, по праву могут претендовать на звание самых неконфликтных и миролюбивых в гороскопе. Весы хорошо чувствуют, когда затевается ссора, и всеми силами стараются ее предотвратить, ну или, по крайней мере, уговорить стороны решить вопрос мирно. Словно Кот Леопольд из мультфильма, они призывают окружающих:

“Ребята, давайте жить дружно!”

Усилия Весов приносят определенные плоды, правда, порой это оборачивается во вред для них самих. Уроженцы знака отодвигают на второй план свои собственные чувства, чтобы не ранить или не обидеть людей вокруг.

Рыбы

Для уроженцев водного знака нет ничего приятнее, чем доставить радость ближнему. Дружелюбию, доброте и мягкости Рыбок можно только позавидовать - они смотрят на мир под особым углом, поэтому даже в злостном хулигане могут рассмотреть что-то хорошее и помочь ему увидеть это в самом себе. Представители знака бескорыстны, они творят добро потому, что им это не нравится, не во имя собственной выгоды.

Они часто находят свое призвание в волонтерстве, благотворительности, а еще с удовольствием работают со сложными детьми и подростками, открывая для них мир заново.

Телец

Внешне Телец может выглядеть строго и солидно, однако в глубине души это добрейшей души человек. Представитель земного знака не только склонен к проявлению любезности и внимания, но еще и терпелив. Это ценное качество помогает ему не бросать добрые дела на полпути, разочаровавшись в отсутствии быстрых результатов, а довести начатое до конца.