Топ-3 профессии, благодаря которым вы никогда не потолстеете: список не порадует

С такой работой вы забудете не только о лишнем весе.

Многие мечтают жить так, чтобы не задумываться о фигуре и часто позволять себе вкусные десерты. Это вполне осуществимая цель, но для этого вам придется усердно трудиться, а иногда даже в опасных для жизни условиях.

Самой физически затратной профессией считается работа пожарного. За одну смену эти отважные люди сжигают 5080 калорий, что сильно превышает норму. С такими показателями на теле человека не будет и грамма жира, но сопутствующие служебные риски слишком велики.

Вторыми по расходованию калорий стали лесники. Они теряют за рабочий день 4900 этих единиц.

Удивительно, но на третьем месте оказались домработницы. Они сжигают не многим меньше бесстрашных егерей. В день энергетические затраты этих женщин достигают 4480 калорий.

А вот меньше всего расходуют курьеры с авто, парикмахеры и офисные работники.