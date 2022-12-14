Топ-3 имен мужчин, которые не могут не изменять: впечатлительным лучше не знать

Ученые считают, что существует мужчины, которые более склонны к изменам. Одни исследователи объясняют это уровнем тестостерона, другие анализируют знаки зодиака. Есть и еще более удивительная связь между неверностью мужчин и их именами. Большинство женщин она только расстроит, ведь в черный список попали самые распространенные в России имена.

Например, исследователи считают, что по своей натуре Александры — довольно влюбчивые люди. В молодости они предпочитают бурный образ жизни, не стремясь остепеняться или брать на себя ответственность. А ближе к 30 годам мужчины становятся куда спокойнее. Однако и в этот период врожденная тяга к приключениям может склонить Александра к изменам.

Не отличаются особой верностью и обладатели имени Роман. Они настолько любят разнообразие, что быстро пресыщаются рутиной. Именно поэтому всем продолжительным отношениям такие люди предпочитают яркие интрижки и новые впечатления.

Викторы же по природе своей настоящие завоеватели — им нужно одерживать верх и покорять женщин. И хранить верность одной в таких условиях очень сложно.