Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тонна макияжа не спасает: ужаснетесь, какой стала Дрю Бэрримор в 48 лет (фото)

Тонна макияжа не спасает: ужаснетесь, какой стала Дрю Бэрримор в 48 лет (фото)

23 февраля 2023 16:30
Тонна макияжа не спасает: ужаснетесь, какой стала Дрю Бэрримор в 48 лет (фото)

Даже преданные фанаты не смогут сделать ей комплимент.

Звезды Голливуда уже давно стали постоянными клиентами пластических хирургов или косметологов, в прайс-листе которых есть лишь новомодные и очень дорогостоящие процедуры. Однако не все согласны следовать этому тренду.

Актриса Дрю Бэрримор придерживается мнения, что стареть нужно естественно, при этом не стесняться своих внешних изменений. Женщина не была замечена в использовании уколов ботокса или филлеров. Хотя это вряд ли ей навредит.

Тонна макияжа не спасает: ужаснетесь, какой стала Дрю Бэрримор в 48 лет (фото)

В прошлом эта красавица покоряла сердца мужчин и мотивировала женщин. Но сейчас даже толстый слой макияжа не скрывает морщины на ее лице. Более того, 48-летняя актриса выглядит намного старше своего возраста, и причиной тому стала шея, на которой образовались «кольца Венеры», представляющие собой заметные складки и не украшающие ни одну женщину.

Такая внешность актрисы вызывает мало восторженных возгласов даже у ее самых верных поклонников.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Related video