Тонна макияжа не спасает: ужаснетесь, какой стала Дрю Бэрримор в 48 лет (фото)

Звезды Голливуда уже давно стали постоянными клиентами пластических хирургов или косметологов, в прайс-листе которых есть лишь новомодные и очень дорогостоящие процедуры. Однако не все согласны следовать этому тренду.

Актриса Дрю Бэрримор придерживается мнения, что стареть нужно естественно, при этом не стесняться своих внешних изменений. Женщина не была замечена в использовании уколов ботокса или филлеров. Хотя это вряд ли ей навредит.

В прошлом эта красавица покоряла сердца мужчин и мотивировала женщин. Но сейчас даже толстый слой макияжа не скрывает морщины на ее лице. Более того, 48-летняя актриса выглядит намного старше своего возраста, и причиной тому стала шея, на которой образовались «кольца Венеры», представляющие собой заметные складки и не украшающие ни одну женщину.

Такая внешность актрисы вызывает мало восторженных возгласов даже у ее самых верных поклонников.