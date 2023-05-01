Тонкий британский юмор: кому достанется самое ценное из наследства Елизаветы II

Чипсы еще никогда не были такими дорогими.

Королева Великобритании Елизавета II оставила после себя большое наследство, значительную часть которого составляют ювелирные изделия. Одно из них называется «бабушкины чипсы» и заслуживает отдельного внимания.

Во главе коллекции украшений монарха стоит брошь, стоимость которой превышает 50 миллионов стерлингов. Это делает изделие самой дорогой брошью в мире, все из-за редчайших бриллиантов.

«Чипсами» же эти камни окрестила сама Елизавета. То ли имел место тонкий британский юмор, то ли действительно по своей форме осколки алмаза Куллинан напомнили Ее Величеству чипсы.

Как пишет портал Express, брошь королева получила в подарок вскоре после своего 27-летия. Теперь же многих волнует вопрос о том, кто станет новым обладателем несметного богатства под названием «бабушкины чипсы».

Известно, что драгоценности в королевской семье передаются от правителя к правителю. Это означает, что владельцами изделия должны стать новый король страны Карл III и его супруга Камилла. Однако история знает примеры, когда Елизавета II дарила свои украшения другим родственникам, а потому наследника королевы вполне может ждать весьма неприятный сюрприз.