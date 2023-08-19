Тонкая талия и пышные бедра: полуголая Ходченкова обескуражила мужчин

Последние месяцы Светлана Ходченкова посвящает отдыху. Артистка наслаждается курортами, а о своих путешествиях рассказывает в социальных сетях. И не так давно она вновь поделилась серией снимков, которые не оставили без внимания тысячи ее поклонников.

На фотографии звезда «Любви в большом городе» позирует в черном слитном купальнике на фоне пальм. Артистка красуется своей стройной фигурой, а наряд акцентирует внимание на ее формах.

Подписчики остались в восторге от публикации знаменитости. В комментариях они осыпали артистку комплиментами. По их мнению, Ходченкову смело можно назвать одной из самых привлекательных звезд, а подобные записи лишь подтверждают это.