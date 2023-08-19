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Тонкая талия и пышные бедра: полуголая Ходченкова обескуражила мужчин

19 августа 2023 10:00
Тонкая талия и пышные бедра: полуголая Ходченкова обескуражила мужчин

Фанаты не поскупились на комплименты.

Последние месяцы Светлана Ходченкова посвящает отдыху. Артистка наслаждается курортами, а о своих путешествиях рассказывает в социальных сетях. И не так давно она вновь поделилась серией снимков, которые не оставили без внимания тысячи ее поклонников.

На фотографии звезда «Любви в большом городе» позирует в черном слитном купальнике на фоне пальм. Артистка красуется своей стройной фигурой, а наряд акцентирует внимание на ее формах.

Подписчики остались в восторге от публикации знаменитости. В комментариях они осыпали артистку комплиментами. По их мнению, Ходченкову смело можно назвать одной из самых привлекательных звезд, а подобные записи лишь подтверждают это.

«Красотка», «Великолепная фигура, невероятные ноги!», «Самая красивая и эффектная актриса», — делятся мнением восхищенные пользователи Сети.

Тонкая талия и пышные бедра: полуголая Ходченкова обескуражила мужчин
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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