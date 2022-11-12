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Тонкая и звонкая: внешность Ангелины Вовк заставила людей ахнуть от восхищения

12 ноября 2022 07:50
Тонкая и звонкая: внешность Ангелины Вовк заставила людей ахнуть от восхищения

Держит себя в форме.

Известной телеведущей и диктору Ангелине Вовк уже 80 лет, однако глядя на моложавую звезду, в это трудно поверить. Вовк тщательно ухаживает за собой, ведет здоровый образ жизни, пользуется услугами хирургов и косметологов и, что немаловажно, остается молодой душой.

Подборку фото Вовк опубликовал артист Эммануил Виторган, анонсировав ее юбилейный концерт, и привел в восторг своих подписчиков.

Тонкая и звонкая: внешность Ангелины Вовк заставила людей ахнуть от восхищения

«Выглядит шикарно в свои годы», «Обожаю Ангелину Вовк!», «Прекрасно выглядит Ангелина Вовк!», «Ангелина красавица... Время ей не подвластно», «Мой любимый диктор и телеведущая!», — писали восхищенные поклонники.

Фото: соцсети, Globallookpress.com, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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