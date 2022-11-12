Тонкая и звонкая: внешность Ангелины Вовк заставила людей ахнуть от восхищения

Известной телеведущей и диктору Ангелине Вовк уже 80 лет, однако глядя на моложавую звезду, в это трудно поверить. Вовк тщательно ухаживает за собой, ведет здоровый образ жизни, пользуется услугами хирургов и косметологов и, что немаловажно, остается молодой душой.

Подборку фото Вовк опубликовал артист Эммануил Виторган, анонсировав ее юбилейный концерт, и привел в восторг своих подписчиков.