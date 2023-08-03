Тома Сойера считали идеалом юноши: вот как выглядит лысеющий Стуков сейчас

Федор Стуков начал свою кинокарьеру в нежном детском возрасте. Впервые он появился на экране в картине «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», где сыграл сына главного героя. Затем последовала череда звездных ролей, превративших актера в самого известного киноребенка.

Огромную популярность Стукову принес фильм «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». В картине Станислава Говорухина Федору досталась главная роль. Его игру высоко оценили не только в СССР, но и за рубежом. Рыжий обаятельный мальчишка стал любимцем миллионов.

Позднее артист появился в таких лентах, как «Родня», «Остров сокровищ», «Петербургские тайны» и в других. А вот после 90-х Стуков внезапно пропал с радаров.

Дело в том, что Федор с актерства «переключился» на режиссуру и обзавелся семьей. По словам кинозвезды 80-х, ему просто надоело работать в кадре. Смена деятельности сильно изменила внешность актера. Из очаровательного кудрявого юноши он превратился в невзрачного дядечку с лысеющей головой и двойным подбородком. В свои 50 лет он выглядит на все 65. Впрочем, артиста это ничуть не смущает, и он считает себя счастливым человеком.