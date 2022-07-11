Том Круз выдал истинное отношение к Кейт Миддлтон: такого не ожидал никто

Том Круз шокировал поклонников своим интересом к Кейт Миддлтон. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Звездная пыль ».

Не так давно супруга принца Уильяма и знаменитый актер стали гостями уимблдонского турнира по теннису. Финальный матч, как отмечают спортивные эксперты, был одним из самых напряженных за последние годы. Однако, как оказалось, игра не была интересна Крузу. Судя по многочисленным снимкам с мероприятия артист все время турнира был увлечен исключительно Кейт Миддлтон, выбравшей яркое желтое платье, с которой не сводил глаз, сидя за ее спиной.

Сам Круз, а также его представители никак не прокомментировали пикантную ситуацию. При этом многие фанаты не прошли мимо неожиданного интереса актера. Обсуждая ситуацию, они отметили, что из знаменитостей могла бы сложиться эффектная пара, а Кейт Миддлтон обязательно нужно появиться в одном из фильмов актера.