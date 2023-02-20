«Том и Джерри» для взрослых: спорим, о таком вы даже не слышали

Мультфильм «Том и Джерри» начал свою историю еще в 40-е годы прошлого столетия. Этот проект до сих пор не утратил своей популярности, а особенно сильно его любят дети. Не будет лишним сказать, что сегодня им круто повезло: прежде наблюдать за приключениями кота и мышонка полагалось лишь взрослым.

Как пишет Дзен-канал Kin0guru , в Советском Союзе мультфильм начали показывать в 70-е. 12 ноября 1976 года проект выпустили в эфир, причем в позднее время и с пометкой «для взрослых».

Это сегодня «Том и Джерри» кажется большинству родителей вполне безобидным, но тогда персонажей мультика обвиняли в излишней жестокости по отношению друг к другу. Впрочем, длилось это не так уж долго. Вскоре Центральное телевидение проявило снисхождение к картине, и показывать ее начали уже в прайм-тайм, что позволило детворе познакомиться с легендарными мышонком и котом.