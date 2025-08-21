Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)

Том Холланд скоро снова выпустит паутину — но, похоже, ненадолго. Инсайдеры уверяют, что грядущая трилогия станет последней для актера в роли дружелюбного соседа, и где-то на горизонте уже маячит слово «рекаст». Но пока о смене лица Человека-паука говорить рано — впереди нас ждет настоящая битва за Нью-Йорк.

По слухам, новая сага под рабочим названием «Совершенно новый день» начнется с эффектного пролога: Питер в ускоренной нарезке раздает тумаков второстепенным злодеям, и с каждым побежденным врагом — улучшает костюм. Там можно будет заметить Надгробие, Хаммерхеда и Бродягу — прямо как в комиксах.

Эта идея напоминает открывающую сцену «Фантастической четверки: Первые шаги», где ориджин главных героев показали буквально за пару минут — и получилось круто!

Главная же интрига — это появление Венома. Судя по инсайдам Алекса Переза, которые сбываются практически всегда, симбиот из вселенной «Нет пути домой» наконец доберется до Паркера.

Правда, есть версия, что носителем станет вовсе не привычный Эдди Брок, а Скорпион (Майкл Мэндо), уже давно ждущий реванша. А где Веном, там и масса проблем — вплоть до трещин между вселенными.

Добавим к этому обещания засветить Кингпина (а вот по Мистеру Негативу, увы, отбой!), и получается по-настоящему уличная история, в которой Питеру придется расти от боя к бою, улучшая костюм и репутацию. А вот кто станет главным злодеем — пока секрет.

Так что фанатам остается радоваться: три фильма с Холландом еще впереди. Но, если верить источникам, это его финальный вылет в красно-синем костюме. А дальше — новая эпоха для Паучка и новое лицо под маской. Грядет эпоха Майлза Моралеса?

Ранее мы писали: Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится