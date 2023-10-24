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Том Хэнкс рыдал, когда смотрел этот советский фильм о войне: многие его поймут

24 октября 2023 07:45
Том Хэнкс рыдал, когда смотрел этот советский фильм о войне: многие его поймут

Историческая драма до глубины души тронула звезду Голливуда.

Фильмы времен СССР и сегодня пользуются популярностью по всему миру. Их с удовольствием смотрят не только рядовые зрители, но и прославленные артисты, режиссеры и продюсеры. А для многих из них советский кинематограф является источником вдохновения и образцом, на который хочется равняться.

Так, прославившийся благодаря роли Форреста Гампа Том Хэнкс оказался большим фанатом старого фильма «Летят журавли». Эта черно-белая картина Михаила Калатозова вышла в свет в 1957 году. Лента рассказывает историю людей, в жизнь которых безжалостно вторглась Великая Отечественная война.

В одном из интервью актер признался, что не может смотреть советский фильм без слез. Сцена, в которой солдаты возвращаются с фронта домой, каждый раз заставляет звезду плакать. И Хэнкс в этом не одинок. Фанатами картины Калатозова также являются культовые режиссеры Стивен Спилберг и Клод Лелуш.

Том Хэнкс рыдал, когда смотрел этот советский фильм о войне: многие его поймут
Фото: Кадр из фильма «Терминал» (2004), кадр из фильма «Летят журавли» (1957)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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