Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров)

«Начало» — фильм, где и реальность, и гравитация подчиняются фантазии Нолана. Но за пределами экранных снов все было куда прозаичнее: лед, снег, снегоходы — и актер, который внезапно признался, что не умеет кататься на лыжах. Этот актер — Том Харди. И именно на его персонаже висела вся экшен-составляющая одной из самых напряженных сцен фильма.

Сцена в «зимнем сне» — кульминация многослойного ограбления с проникновением в заснеженный бункер. Тут и перестрелки, и погоня, и Харди, который мчится по склону, привязанный к снегоходу. И нет, это не CGI и не каскадер в лыжной маске — это реально Том Харди. На реальных лыжах. Который пару дней назад не знал, как вообще держать равновесие.

Кристофер Нолан мог бы просто отдать эту сцену дублеру. Или скорректировать сценарий. Но он сделал то, что умеет лучше всего — сказал: «Попробуем». И Харди попробовал.

Съемки шли в суровых условиях, на высоте, в настоящем холоде, и времени на тренировку было катастрофически мало. Но он справился. На глазах у съемочной группы за пару дней из «чайника» превратился в КМС по лыжам — и поехал с горы на полном ходу, пристегнутый к технике, среди взрывов и стрельбы.

Режиссер не скрывал своего шока. Позже он признавался, что именно эта сцена стала одной из самых рискованных в съемках «Начала» — но именно в ней Харди проявил себя не как звезда, а как профессионал, готовый рискнуть ради результата.

